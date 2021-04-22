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油污漂浮海面 印尼失聯潛艦恐艦身破裂（中央社雅加達22日法新電）持續在�Q里島（Bali）外海搜尋在軍演中失聯潛艦的印尼軍方表示，由於海面出現浮油，那艘潛可能出現船身破損的情況。

法新社報導，印尼當局表示，這艘上面載有53人的德制KRI Nanggala 402潛艦是在昨天上午要求准許下潛，預計要進行魚雷試射演練。印尼國防部說：「在依程序提出任務許可獲准後，潛艦就失聯無法聯繫上。」

印尼國防部表示，1架搜尋失蹤船艦的直升機在潛艦可能沉沒的地點，發現海面有油污。印尼海軍表示，他們沒有潛艦確切的位置，但根據油污位置縮小搜尋範圍。

印尼海軍發言人威迪約諾（Julius Widjojono）告訴印尼都會電視台（MetroTV），出現漏油情況可能代表潛艦船身受到損害。

兩艘軍艦及約400人被派往相關海域搜尋，第3艘船艦也獲派從首都雅加達前往救援。印尼國防部表示，他們還向國際間發出求救信號，「包括新加坡、澳洲、印度在內的幾個國家已經回應，表示他們已準備好提供協助」。

失聯潛艦據信當時可能在水深700公尺處。法國海軍中將博桑（Antoine Beaussant）表示，209型潛艦的安全潛深是250公尺，跑到水深700公尺處艦身就有破裂之虞。

根據印尼政府網站資料，1300噸的KRI Nanggala 402潛艦是在1978年建造。這艘是德制209型油電混合動力攻擊潛艦，過去數十年在希臘、印度、阿根廷、土耳其等超過12個國家普遍使用。

© 2021 AFP