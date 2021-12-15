油罐車翻覆海地民眾搶裝油 爆炸後已釀62死

（法新社海地角14日電） 海地燃料嚴重短缺，汽油是相當珍貴的商品，因此今天一輛油罐車翻覆後，民眾趁機搶裝漏油，但隨後發生爆炸，至少有62人命喪火海。

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海地因幫派暴力問題和政治廢弛而四分五裂，在海地角（Cap-Haitien）發生的油罐車爆炸事件，是這個貧困加勒比海島國遭遇的最新一起災難。海地角坐落於海地北岸，是全國第2大城。

海地總理亨利（Ariel Henry）趕赴事發現場，並前往醫院探視部分傷者後說，他心都「碎了」。

透過影像畫面可看到燒焦的卡車殘骸，以及周遭建築物在爆炸中被燒毀，留下焦黑的痕跡。

事發地點擠滿群眾，部分死者被裝進屍袋，然後放在路上。

副市長阿爾莫諾（Patrick Almonor）說：「截至目前，我們統計到的死亡人數為62人。」他補充道，當局仍在事發地點附近尋找罹難者。

阿爾莫諾描述爆炸現場的駭人景象，他說自己看見數十人被「活活燒死」，「他們的身分已無法辨識」。

油罐車駕駛據信是為了閃避一台摩托計程車，才會失控翻車。

海地民防部門證實，油罐車翻覆後，路過的人都衝上前去搶裝漏油。在海地首都太子港（Port-au-Prince），輸油管線被幫派分子把持，燃料嚴重短缺，汽油成了稀有商品。

民防部門在聲明中說：「意外發生後，民眾趁機拿着臨時取得的容器去裝油，駭人爆炸釀成嚴重死傷和物質損失。」

阿爾莫諾表示，附近約有40間房舍毀損，但這些房屋裡有多少人罹難，目前還沒有詳細資訊。

傷者陸續被送往醫院，使查士丁尼大學醫院（Justinien University Hospital）人滿為患。

一名護理師告訴法新社：「我們沒有能力治療那麼多嚴重燒傷的患者。」

她說：「我們恐怕沒辦法把他們全部救回來。」

一名醫師告訴地方電台Magik9，有兩人送醫不治，還有40名患者重傷。

他說：「他們的燒傷面積超過60%。」

亨利在其他工作人員陪同下赴醫院探視傷患後說：「看到有些同胞情況危急，讓我心都碎了。」

亨利在推文中表示，他與「悲傷的家屬同在」。

他稍早承諾將部署臨時醫院，協助照料在這起意外中受傷的人。

© 2021 AFP