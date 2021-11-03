油電複合動力車人氣高漲 其實沒那麼環保

（法新社巴黎3日電） 隨着具環保意識的駕駛不再選擇汽油和柴油車造成更多污染，油電複合動力車在歐洲聯盟越來越受歡迎，但環保人士警告，油電動力車其實沒那麼環保。

廣告 繼續瀏覽後續

油電動力車在歐盟的銷售可能很快就會超越汽車。搭載傳統內燃機和小型電動馬達的油電動力車，可行駛數公里不排放二氧化碳。

利用像是煞車動能回收電力，為電池組充電的新版油電動力車在歐盟第3季銷售佔20.7%，插電式複合動力車佔9.1%。汽油車占將近40%，柴油車佔17.6%，純電動車僅佔9.8%。

但油電動力車真的製造較少污染，還是只是全世界朝摒棄汽油車和柴油車邁進的過渡解決方案呢？

綠色和平組織（Greenpeace）和設在布魯塞爾的環保團體「運輸與環境」（Transport & Environment）認為，油電動力車實際上減緩此過渡進程。

他們希望加快轉型至純電動車和其他形式運輸，並指出油電動力車並沒有那麼環保。

綠色和平組織去年表示：「尤其是傳統的『全』油電動力車，多數時間是靠化石燃料提供動力，沒有比傳統汽油和柴油引擎環保多少。」 法國環保組織「自然與人類基金會」（Nicolas Hulot Foundation）的謝隆（Marie Cheron）也表示同意。她說：「舉例來說，車隊買了一些油電動力車，但他們沒有可以充電的系統，所以就沒充電了，當然就不會使用電力來開車。」

© 2021 AFP