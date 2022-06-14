治療圓禿脫髮 美FDA批准首支口服藥

（法新社華盛頓13日電） 美國食品暨藥物管理局（FDA）今天批准名為「巴瑞替尼」（baricitinib）的藥物，作為治療嚴重圓禿（alopecia areata）的第一支口服藥。

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圓禿是一種自身免疫失調，在美國每年有30多萬人受影響。

法新社報導，圓禿造成暫時或永久性的斑片狀掉發，可以影響身體任何有毛髮的部位，導致患者情緒失落。這個疾病近來因好萊塢女星潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）和聯邦眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）的關係，而獲得廣泛關注。

美FDA官員馬卡斯（Kendall Marcus）在聲明中指出，「有取得安全有效治療方法的管道，對為數眾多受圓禿影響的美國人而言至關緊要」。

「過去嚴重圓禿病患在治療上未獲滿足，今天的這項批准將有助於彌補這塊缺失。」

巴瑞替尼由禮來公司（Eli Lilly）製造，中文商品名為「愛滅炎」（Olumiant）。

美國FDA這次批准巴瑞替尼用於治療圓禿，是根據兩項隨機、對照臨床試驗的結果，總計1200名嚴重圓禿成年病患參與試驗。

每項試驗將受試者分為3組：一組服用安慰劑，另一組每天服用2毫克劑量，第3組則每天服4毫克劑量。

36周之後，高劑量組有近40%受試者的頭皮毛髮長回8成，而低劑量組有23%，安慰劑組則有5%。

在高劑量組中，約45%受試者眉毛和睫毛再生的情形也很顯着。

最常見的副作用包括上呼吸道感染，頭痛，痤瘡，高膽固醇，及肌酸激?（creatine phosphokinase）增加。

先前治療圓禿的方法，包括局部用藥或口服藥物，但這些藥物都被視為實驗性質，而沒有一個獲得批准。

巴瑞替尼先前獲准用於治療類風濕性關節炎，而在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，也獲許可用於治療COVID-19住院患者。（譯者：紀錦玲）

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