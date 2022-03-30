法人道援助馬立波 蒲亭：烏民族主義者不棄械免談

（法新社莫斯科29日電） 俄羅斯總統蒲亭今天與法國總統馬克宏通電話時表示，在馬立波的烏克蘭「民族主義者」得先放下武器，俄國才會允許緊急人道援助進入這座遭圍攻的烏南城市。

廣告 繼續瀏覽後續

蒲亭（Vladimir Putin）1個多月前揮軍進入親西方的烏克蘭後，俄烏代表團今天在土耳其伊斯坦堡舉行面對面會談，蒲亭與馬克宏（Emmanuel Macron）隨即通了電話。

克里姆林宮表示，兩位總統討論到俄烏會談的結果以及烏克蘭的人道狀況。

克宮表示：「俄國總統告訴（馬克宏）俄軍提供緊急人道援助與確保平民安全撤離措施的詳細資訊，包括從馬立波（Mariupol）撤離。」

「談話中強調，為解決這座城市艱困的人道危機，烏克蘭民族主義武裝分子必須停止抵抗並放下武器。」

馬克宏辦公室在兩人會談後表示，「現階段」的形勢，還無法讓法國執行協助馬立波平民的人道行動。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）說，馬克宏在電話中對蒲亭說明法國、土耳其、希臘將會監督任務的細節，但蒲亭表示，「他得想一想」才能回應。

艾里賽宮還說，與此同時，由於馬立波與居民目前狀況「悲慘」，「我們不可能鬆懈」。

這是俄國2月24日入侵鄰國烏克蘭以來，馬克宏與蒲亭第9次通電話。馬克宏為求結束戰事，力保外交管道暢通。他周末期間告訴法國電視三台（France 3），他認為他的任務「首先是實現停火，接着是透過外交手段讓俄軍全面撤出」。

烏克蘭當局表示，俄國入侵以來，馬立波已至少5000人喪命，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將圍攻這座城市稱為「危害人類罪」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2022 AFP