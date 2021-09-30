法國健康通行證規定擴至青少年 防天冷疫情升溫

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（法新社巴黎30日電） 法國政府今天開始將防疫「健康通行證」規定擴大至青少年，凡12歲以上進入餐廳、運動中心或電影院等公共場所皆必須出示。這項規定已對成人實施2個月。

法國單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例自8月以來穩定下降，但隨着較寒冷氣候將至且民眾待在室內時間增加，當局希望阻擋疫情再度升溫可能。

法國的健康通行證有紙本和手機QR Code兩種版本，持有人可證明已接種疫苗、最近檢測結果為陰性或曾染疫免疫。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月宣布健康通行證措施，促使數以百萬計民眾在遲疑數月後紛紛接種疫苗，並讓法國的疫苗覆蓋率衝上全球前幾名。

不過，法國每周仍有數以千計人上街抗議，指施行健康通行證是歧視因安全疑慮或其他理由而反對疫苗的人士。

儘管如此，法國政府仍準備立法，好讓政府有權在必要情況下持續實施健康通行證規定至明年夏天。巴黎表示，這是避免再度封城、造成脆弱經濟復蘇大受破壞的重要措施。

法國青少年已完整接種2劑疫苗的比率約為2/3，低於全國比例72%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP