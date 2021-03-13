法國凱撒獎瀰漫政治味 影人不滿電影院遲不開放

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（法新社巴黎12日電） 法國凱撒電影獎（Cesar Award）頒獎典禮今天登場，卻瀰漫政治味，因為法國的電影院在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施下，已關閉數月，電影工作者們紛紛發泄不滿。

法國群眾近日頻頻抗議文化場館關閉，示威者和學生還攻佔了數家電影院。

在今天的凱撒獎頒獎典禮中，這種挫折感成了主旋律，演員柯琳娜瑪絲耶侯（Corinne Masiero）在頒發最佳服裝獎時，公然脫下禮服，赤裸的上身寫着「沒有文化就沒有未來」。

法國政府自去年10月起決定關閉電影院至今，但其他多數商家都已陸續恢復營業。除了柯琳娜瑪絲耶侯，其他影人也利用舞台挑戰政府的決定。

製片兼導演史蒂芬德穆斯提耶（Stephane Demoustier）以「戴腳鐐的女孩」（The Girl With a Bracelet）獲頒最佳改編劇本獎。他說：「我的孩子可以逛ZARA，卻不能上電影院…無法理解。」

從典禮開場獨白開始，就一直是這種氛圍，主持人瑪莉娜佛伊絲（Marina Fois）嚴厲地抨擊了文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）。

瑪莉娜佛伊絲開玩笑說：「部長一事無成…巴舍洛女士，你倒是出了一本書，裡面有你的義大利面和戈貢佐拉乳酪食譜。」

凱撒電影獎有「法國奧斯卡」之稱，是法國最受推崇的電影相關獎項，由電影藝術暨技術學會（Academy of Cinema Arts and Techniques）主辦。

本屆最大贏家是導演亞伯杜龐帝（Albert Dupontel）的「蠢蛋告別式」（Bye Bye Morons），共獲最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳攝影、最佳美術設計獎。

© 2021 AFP