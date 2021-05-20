法國前總統沙柯吉競選經費弊案 法院開庭審理

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（法新社巴黎20日電） 法國前總統沙柯吉2012年競選連任失利，不過他被控選舉經費申報不實，法院今天將開庭審理。就在數周前，這位政壇右派要角因眾所矚目貪腐案遭定罪判刑。

今年3月間，66歲的沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因涉貪及以權謀私，被判處有期徒刑3年，成為被判刑入獄的法國首位戰後總統，不過根據量刑規定，他不必入獄服刑。

而今天法院將審理的選舉經費弊案，沙柯吉與其他涉案的13人被控，為了與當時社會黨提名的競爭對手歐蘭德（Francois Hollande）互別苗頭而舉辦多場造勢大會，他們開立造假髮票或從中牟利，以隱匿數以百萬歐元計超支。

檢方表示，多位會計師曾警告沙柯吉，競選開銷就快要超過2250萬歐元（約新台幣7億6715萬元）法定上限，但沙柯吉仍執意舉辦更多造勢活動。

雖然沙柯吉說他不知情，最終他競選連任耗費將近4300萬歐元，不同於其他若干被告，沙柯吉並未被控詐欺，而是被控刑責較輕的競選開銷違法。

倘若被定罪，他將面臨被處最高有期徒刑一年以及罰金3750歐元。

法院下午將在巴黎開庭審理，目前還不清楚他是否會現身，不過法官已下令6月14日那一周，沙柯吉得出庭應訊。

© 2021 AFP