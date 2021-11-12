法國印象派畫家卡耶博特作品 5300萬美元落槌

（法新社紐約12日電） 美國洛杉磯蓋蒂博物館（Getty Museum）11日晚在拍賣會上以5300萬美元（約新台幣14.7億元）金額購得卡耶博特（Gustave Caillebotte）作品「窗邊的年輕人」（Young Man at His Window）。

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法新社報導，這幅畫作是「柯克斯印象派收藏」（Cox Collection of Impressionist）的一部分，今天以5300萬美元落槌，打破這位法國印象派畫家先前的成交紀錄。這套收藏是以去年過世的德州商人柯克斯（Ed Cox）命名。

這場佳士得（Christie's）拍賣會也包含3幅荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）的畫作，成交額超過1億5000萬美元（約新台幣42億元）。

這3幅畫作中包括梵谷的帆布油畫「橄欖樹和柏樹間的木屋」（Wooden Cabins among the Olive Trees and Cypresses），以7130萬美元（約新台幣20億元）落槌，成為梵谷最昂貴的作品之一。

另一幅由法國畫家塞尚（Paul Cezanne）繪製的作品「紅色屋頂的埃斯塔克」（L'Estaque with Red Roofs），則以5530萬美元（約新台幣16億元）成交。

包含莫內（Claude Monet）、竇加（Edgar Degas）、雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）和莫莉索（Berthe Morisot）畫作、橫跨印象派時期的20多件作品在這場於紐約曼哈頓洛克斐勒中心（Rockefeller Center）舉行的拍賣會上共進帳3億3200萬美元（約新台幣93億元）。

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