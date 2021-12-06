法國反移民總統參選人舉辦首場造勢 遇襲掛彩

（法新社巴黎5日電） 法國極右派政治名嘴澤穆爾宣布參選總統後，今天在首場造勢活動遇襲掛彩，當他對數以千計支持者發表演說時，現場還發生支持者將椅子扔向反種族主義者的衝突事件。

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幕僚告訴法新社，63歲的作家暨電視評論員澤穆爾（Eric Zemmour）下午在巴黎東北部一座大型展覽中心舉辦造勢活動，當他走向舞台時，一名男子突然猛力抓住他，導致他手腕受傷。

澤穆爾上月30日宣布將在明年4月大選挑戰中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron），今天是他首度舉行正式造勢活動。

澤穆爾在巴黎北郊維勒班特（Villepinte）告訴群眾：「這是巨大的賭註：如果我贏了，將是贏回這個世界上最美麗國家的開始。」在場支持者大聲贊同他的反移民言論。

就在澤穆爾開始發表演說後沒多久，便爆發衝突，有人把椅子扔向身穿印有「反種族主義」T恤的活動人士。

反種族歧視的非政府組織SOS Racisme人員克里莫（Aline Kremer）告訴法新社：「我們想進行非暴力示威，但有人跳出來痛打我們。」

澤穆爾矢言他若當選，會把移民人數降至趨近於零，同時大幅收緊入籍程序、驅逐尋求庇護者與非法移民。

澤穆爾再次強調法國人被移民「取代」的危險，呼應頗受白人至上主義者歡迎的「大換血」（Great Replacement）理論，這類想法投不少支持者所好。

警方估計約有2000人參與澤穆爾這場造勢，主辦單位則聲稱有一萬人共襄盛舉。（譯者：陳怡君）

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