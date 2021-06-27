法國同志遊行 警方估3萬人走上巴黎街頭

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（法新社巴黎26日電） 法國同志遊行首次從首都巴黎屬勞工階級的郊區出發，該國警方表示，今天有約3萬人在巴黎參加了這場一年一度的活動。

遊行隊伍拿着彩虹旗和各種標語牌，從巴黎邊陲的龐坦（Pantin）出發，前往市中心、許多政治性遊行的集合點「共和國廣場」（Place de la Republique）。

法國LGBT組織「Inter-LGBT」發言人加蒂蓬-巴謝特（Matthieu Gatipon-Bachette）表示，這次遊行刻意選在巴黎市中心以外的地方展開，是為了展現其包容性。

經常參加巴黎同志遊行、34歲的羅曼（Romain）表示，巴黎的同志社群對這些郊區認識不多。

他一邊牽着伴侶的手走着，一邊說：「把同志遊行帶到這裡，是為了展現這屬於每一個人。」

繼歐洲針對不同國家對LGBTQ權利的差異作法發生爭執之後，全球各地城市這個周末都有同志遊行登場。

在匈牙利通過一項爭議性的法案、禁止校園內傳播LGBTQ相關內容後，17個歐盟成員國領袖24日在連署信中宣布，他們支持捍衛LGBTQ人士的權利。他們在信中譴責「基本權利面臨的威脅，尤其是對性取向的不歧視原則」，但並沒有直接點名匈牙利。

© 2021 AFP