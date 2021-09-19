法國否認因瑞士軍購爭議 取消兩國首腦會晤

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（法新社日內瓦19日電） 瑞士媒體19日報導，由於瑞士決定購買美國而非法國戰機，結果惹毛法國，導致兩國計畫已久的首腦會面遭到取消。法國當局否認上述說法。

據瑞士「周日晨報」（Le Matin Dimanche）和「周日報」（SonntagsZeitung）報導，法國決定取消原定11月登場的總統馬克宏（Emmanuel Macron）與瑞士總統兼經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）的會晤。

兩報援引不具名外交消息人士說法稱，法國之所以取消會議，是因為瑞士6月份在購買36架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F35A戰機之前的談判方式，讓法方感到憤怒。

消息人士指，巴黎指控瑞士國防部在決定購買美國制戰機後，仍然繼續與法國飆風戰機（Rafale）製造商達梭（Dassault Aviation）等製造商談判。

針對相關報導，法國政府和帕梅林的經濟部辦公室均否認會議正式取消，強調日程尚未安排完成。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示：「這場會議從未取消，更不可能因為上述原因而取消。」

艾里賽宮說，馬克宏今年初原則上同意與瑞士總統會面，此後瑞士提議在11月舉行會晤，但「我們在夏天告訴他們，11月的狀況會很複雜」，並表示會面的最後日期「尚未敲定」。

帕梅林的辦公室也堅稱，雙方會晤時間還不確定，因此不算「取消已確認的約定」。辦公室還強調，這場會議並非「國是訪問」，只是「總統之間的一場工作會晤」。

© 2021 AFP