法國單日新增33.2萬人染疫 創下新紀錄

（法新社巴黎5日電） 根據法國政府的數據資料，該國24小時內的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增確診人數，達到創紀錄的33萬2000人。

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法國政府也對數個海外屬地發布衛生緊急狀態，試圖遏止疫情擴大，進入衛生緊急狀態的地方包括瓜德羅普 （Guadeloupe）、法屬圭亞那（French Guiana）、馬約特島（Mayotte）、法屬聖馬丁（Saint-Martin）、聖巴瑟米（Saint-Barthelemy）。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）表示，巴黎周遭的大巴黎區 （Ile-de-France）和法國部分地區，COVID-19疫情攀升到「極高等級」，未來幾周各醫院量能可能進一步吃緊，確診人數上升的情況也看不到停止的跡象。

法國昨天表示，在過去24小時內，單日新增染疫人數是創下紀錄的27萬1686人。

在法國位於加勒比海的屬地瓜德羅普，當地官員表示，在昨天抗議強制接種疫苗的示威活動中，有兩名醫院人員遭到攻擊。這是那裡爆發的最新一起暴力事件。

這名官員今天在聲明中說：「這些蓄意攻擊的行為，令人無法接受，也不能容忍。」

法國本土施行的一項防疫政策，是強制要求醫護工作者必須接種疫苗，這樣的方案擴及到瓜德羅普和法屬馬丁尼閣島（Martinique）後，當地在去年11月爆發暴力抗議。

© 2022 AFP