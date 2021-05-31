法國坎城動起來 為7月影展作準備

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（法新社坎城31日電） 五星級豪華飯店傾力迎客，樂音回蕩在海灘各處。經歷被2019冠狀病毒疾病（COVID-19）摧殘的「恐怖」一年，法國坎城（Cannes ）再度為了國際影展忙碌起來。

在俯瞰地中海與影展會場的Majestic飯店，執行長西澤龍（Pierrick Cizeron）坦承：「我們等不及了。」

2020年因為疫情，吸引全球巨星光臨坎城的影展宣布告吹。

今年春天由於法國還在實施局部封城，2021年坎城影展從平常時期的5月，延後至7月6日至17日舉行。

在疫情出現前，坎城影展每天可吸引4萬人，為飯店創造2成年度營業額。今年預計到訪人數僅約一半。

豪華飯店Martinez的經理吉勒（Yann Gillet）表示：「我們不只是興奮而已，我們正在招聘250人，以供本季所需。」

他還說，Martinez飯店經常有參加影展的名流出入，去年坎城影展取消，讓員工心都碎了。

儘管業界對影展抱持高度希望，但飯店距離訂房全滿還差得遠。坎城飯店協會會長維特（Christine Welter）表示：「6月訂房率只有1成、7月有25%。」

但她說，這是大家來看影展的機會，因為正常時候飯店一房難求、全被訂光，情況會很麻煩。

© 2021 AFP