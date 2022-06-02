法國外交官罷工 抗議政府取消使節特殊地位

（法新社巴黎2日電） 法國外交官今天進行為期一天罷工，抗議政府計畫取消法國外交部使節享有的特殊地位。他們表示，這麼做將使得巴黎在海外的影響力減弱。

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這是法國外交人員有史以來第2次對政府計畫發動公然抗爭。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為了創造單一、可在不同政府部門間流動的菁英「國家行政人員」人才庫，4月公布命令，準備「廢除」法國使節人員的特殊地位。

這道命令意味，約700名法國最高階外交官可能被要求轉至其他部會任職，面臨非外交官在外交職位的競爭。

法國政府表示，這項改革將為外交部開闢拔擢人才的新途徑，以吸收比較多元的人才加入外交工作。然而批評者認為，這恐怕會有政治干預的危險。

法國前駐美大使阿羅（Gerard Araud）5月便在推特（Twitter）發文表示：「美國式任官大門如今開啟。」

美國派駐各國的大使是由總統提名，而美國總統通常利用這項權力，以令人垂涎的外交官職位來酬庸政治盟友或金主。

參與罷工的法國外交官說，政府若取消他們的特殊地位，讓法國所有高層公務員都能擔任外交官，而不只是受過外交專業訓練者，那麼將使法國外交影響力削弱。

法國外交官暨工會領袖達席瓦（Olivier Da Silva）告訴法新社：「就某方面來說，這項改革意味各機關公務員可以互調。也就是基本上如果你滿足一些條件，就能從農業部、教育部或內政部的職位轉任外交部職位。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

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