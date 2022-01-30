法國外長指控俄國傭兵掠奪馬利資源

（法新社巴黎30日電） 法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天指控俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）掠奪西非國家馬利資源。

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法國與馬利軍政府近幾周關係益趨緊張，原因之一是對部署此區對抗聖戰士的歐洲部隊命運看法不一。 美國部隊上周估算瓦格那集團在馬利派駐約數百人，但馬利軍政府說這並非事實。

勒德里安表示，這些瓦格那傭兵是「前俄羅斯軍人，由俄國提供武器，有俄國後勤支援」。 勒德里安告訴法國「星期日報」（Journal du Dimanche）：「他們利用這個國家的資源，以保護軍政府作為交換，他們在掠奪馬利。」 聯合國、法國和當地組織表示，瓦格那在中非共和國（Central African Republic）也有派員。 勒德里安還說：「瓦格那利用特定國家的弱點切入…加強俄國在非洲的影響力。」 馬利執政者本周成功驅逐丹麥一支部隊，但勒德里安今天並未說明派駐馬利對抗聖戰士的歐洲部隊未來會面臨何種命運。 他說：「我們正在跟夥伴討論要採取何種回應。」

「我們對恐怖主義之戰必須繼續，但可能是在不同狀況之下。」 在被問到那是否代表撤離馬利時，勒德里安回答：「我沒那樣說。」

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