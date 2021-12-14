法國多個城市官方活動禁用鵝肝 產地連署抗議

（法新社法國派瑞格13日電） 法國多位市長禁止將鵝肝列入官方活動菜單後，知名鵝肝產區派瑞格（Perigord）今天公開痛斥。

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法國南部派瑞格地區56位政治人物連署的請願書寫道：「在鵝肝詆毀者倍數增加時，讓我們以自身的美食特性和產品為榮。」

鵝肝產品是灌食鵝或鴨養出的肥美肝臟，殘忍的製作過程常遭動保人士譴責。

今天遞交請願書的政治人物樂見史特拉斯堡（Strasbourg）、格瑞諾布（Grenoble）、里昂（Lyon）等多座城市的綠黨或社會黨市長禁止官方餐桌供應鵝肝，但他們認為，這樣的禁令不過是「政治投機主義」。

動保團體「善待動物組織」（PETA）上周發布聲明，稱許以美食着稱的里昂市長訂定類似禁令後，派瑞格地區遞出連署書。

請願書寫道，這項決定的根據，來自於對鵝肝製作過程的過時理解。派瑞格民選官員在請願書上主張，現在大部分鵝肝都是在「法國土地上，由遵循嚴格品質標準、合乎倫理的小型農場生產」。

包市（Pau）市長白鬍（Francois Bayrou）12日接受BFM電視台（BFM TV）訪問時堅稱鵝肝的好，「現在的餵食已經不同於過去的強迫灌食，我可以跟你們保證，現在的灌食溫和，今日已不同往日。」

© 2021 AFP