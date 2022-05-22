法國官員坦言烏克蘭入歐盟得花十餘年

（法新社巴黎22日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）盼望能快速加入歐盟，但法國官員則坦言得花「15或20年」來完成。

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負責歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）今天告訴J電台（Radio J）：「我們必須誠實，如果你說烏克蘭6個月或一、兩年後會加入歐盟，就是在說謊。可能會花15或20年，會耗費很長時間。」

波恩說：「我不想給烏克蘭人任何幻想或謊言。」他重申法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提議設立一個比較鬆散的「歐洲政治共同體」（European political community），以此協助烏克蘭加快與歐盟整合速度。

但這項提案被澤倫斯基打槍，昨天他譴責「這類妥協作法」，並堅持立即展開賦予烏克蘭完整歐盟成員國地位的程序。

烏克蘭轉親西方被認為是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵烏克蘭的主要原因之一，但其他歐盟領袖也沒有太大興趣讓烏克蘭快速入盟。

馬克宏的「歐洲政治共同體」倡議將在6月底的歐盟峰會上進行辯論。

© 2022 AFP