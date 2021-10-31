法國宣稱英國同意漁權糾紛休兵 倫敦駁斥

（法新社羅馬31日電） 法國總統府今天表示，法英兩國領袖同意緩和雙方針對英國脫歐後漁權糾紛持續數天的相互抨擊。不過，英國政府隨即駁斥這種說法，堅稱法方應退讓，顯示雙方僵局仍未緩解。

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法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）幕僚表示，馬克宏與英國首相強生（Boris Johnson）在20國集團（G20）羅馬峰會場邊會談25分鐘。法國總統府並表示，兩人同意雙方在未來幾天研究出「務實且可行措施」來化解爭端。

強生昨天才在相同場合向歐盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）抱怨，法國揚言對相關糾紛啟動報復「毫無正當性」。雙方若真同意妥協，將使得兩國可能避免爆發全面貿易戰，否則恐怕造成整個歐洲聯盟（EU）捲入其中。

不過，就在法方發布休兵有望說法後，強生的發言人隨即告訴記者：「如果法國政府想提出建議，緩和他們所作恫嚇造成的緊張情勢，我們絕對歡迎。」

他又說：「我們的立場並無改變。」

英法政府近日增強相互譴責力道，法方上周還扣留一艘據稱違法在法國海域捕魚的英國拖網漁船。

自從英國脫歐今年初全面生效後，一些法國漁船遲未獲得倫敦當局及海峽群島（Channel Islands）的澤西島（Jersey）和根西島（Guernsey）兩行政區核發捕魚執照，令巴黎大為不滿。

法國因此揚言，若沒有更多法國漁船獲得英國捕魚執照，11月2日起巴黎將禁止英國船隻在法國港口卸下漁獲，甚至將強制檢查所有從英國帶進法國的產品。

© 2021 AFP