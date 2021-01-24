法國實施新邊境控制措施

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（法新社巴黎24日電） 法國今天開始實施新的邊境控制措施，以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，避免另一波的全國性封城措施。

法國在疫苗施打之初慢半拍後，衛生當局表示，截至23日止，國內已有100萬人接種疫苗。

然而，因新增確診、住院和死亡病例居高不下，外界憂心法國恐必須實施另一波的全國性封鎖。一旦實施，將是法國自疫情爆發迄今第3度全國性封城，而對經濟、商業和日常生活帶來更多的破壞。

自今天開始，從歐洲聯盟（EU）成員國搭乘空中或海上運輸工具入境法國，必須出具3天前的COVID-19核酸檢測陰性證明。

法國早從1月中旬起就已對非歐盟國家入境者實施這項要求。

經由陸路入境法國的歐盟旅客，包括跨境工作的勞工，則無須出具陰性證明。

法國交通部次長傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari ）表示，目前每周從歐盟其他國家抵達法國約6萬2000人。

巴黎戴高樂機場（Roissy-Charles-de-Gaulle）已在歐盟線航廈成立檢測中心，讓未能在原住國先行檢測的入境乘客在通關前接受檢測。

法國衛生當局過去24小時通報新增2萬3924例確診，以及321例死亡病例，累計死亡病例達7萬2877例。

© 2021 AFP