法國將開放露台用餐 餐廳業者憂雨勢搗亂

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（法新社巴黎17日電） 法國接種疫苗速度加快、新增病例數下降，人們引頸期盼當局在19日鬆綁許多2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制。然而雨神來攪局，屆時餐館開放戶外用餐的計畫仍可能泡湯。

法國即將允許餐廳開放5成露台座位，6人以下團體可一起用餐；宵禁開始時間則將從晚上7 時延後至9時。

另外自19日起，電影院最多可開放35%座位。博物館、劇院、動物園、圖書館和所有店家也將重新開放，但將限制入場人數。

法國5月初啟動逐步解封計畫，允許跨區旅行。19日起鬆綁防疫限制是這項計畫的最新一步。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）告訴「星期日報」（JDD Sunday）：「恢復社交接觸是民眾幸福感的要素之一。」

一些餐廳業者已在抱怨餐旅業所受限制，尤其是5月以來天氣潮濕，鬆綁防疫令的同時有可能下雨。

名廚耶舍貝斯（Philippe Etchebest）告訴星期日報：「想像一下你讓整台機器又動起來，編了新菜單、把所有員工叫回來，之後卻因為下雨，你必須全部取消、把商品扔掉。」

而且據耶舍貝斯表示，全法國不到一半餐廳有戶外用餐空間。耶舍貝斯打算等待6月9日下一輪鬆綁，屆時餐廳可局部恢復室內餐飲服務。

如同其他國家，法國如今能重新開放，多虧新增病例數減少和疫苗接種計畫加速，至今法國已有2030萬人接種第一劑疫苗，880萬人完成接種兩劑。

© 2021 AFP