法國強制醫護人員接種疫苗 推健康通行證

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（法新社巴黎12日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株近期在歐洲蔓延，法國總統馬克宏宣布強制醫護人員接種疫苗，並推行健康通行證措施。

馬克宏（Emmanuel Macron）為拉高疫苗接種率，今天宣布諸多措施，預約接種的人數隨即在晚間創下新高紀錄。

馬克宏在全國演說中宣布，自8月起，任何想在外飲食、搭長途火車或前往購物中心的民眾，都必須出示疫苗接種證明或病毒采檢陰性證明。

民眾參加節慶活動、上戲院、看電影，也都要出示這種「健康通行證」，這是法國政府因應Delta變異株染疫人數激增的策略之一。

馬克宏說：「民眾會理解到，（政府）不是立刻強制接種疫苗，但我們會盡量擴大健康通行證的適用範圍，儘可能鼓勵更多人去接種。」

許多尚未接種疫苗的人想到未來每次出門吃一頓飯、喝一杯飲料前，可能都得接受采檢，顯然立刻就有了接種意願，主要的幾個預約網站流量暴增。

此外，馬克宏說，目前免費的COVID-19采檢將自9月起改為自費，「以鼓勵（民眾）接種疫苗，而不是做一堆采檢」。

他還宣布，自9月起強制醫護人員、安養院員工和其他會接觸高風險群體的工作者接種疫苗，與希臘、義大利、英國採取類似措施。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）補充說，9月起，上述工作人員若未接種疫苗，將不得上班，也領不到薪資。

法國約有6700萬人口，其中3550萬人已至少接種一劑疫苗，但近幾周的施打速度減緩。

© 2021 AFP