法國影星凱瑟琳丹妮芙母親過世 享壽109歲

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（法新社巴黎15日電） 家屬今天透過「費加洛報」發表聲明指出，法國資深演員凱瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）的母親、演戲與配音數十年的女演員芮妮朵列（Renee Dorleac）過世，享壽109歲。

芮妮朵列以藝名芮妮西蒙諾（Renee Simonot）為人熟知。聲明表示，她11日於巴黎過世，將長眠家族墓地。

芮妮朵列1911年9月10日出生於法國北部港口城市勒哈佛（Le Havre），於巴黎奧德翁劇院（Odeon）開啟長達30年的演藝生涯。

她同時也是法國率先從事配音的女演員之一，曾擔當傳奇女星奧莉薇亞德哈維蘭（Olivia de Havilland）、茱蒂嘉蘭（Judy Garland）和艾絲特威廉斯（Esther Williams）等人主演角色的法文版配音。

不過，她在第二次世界大戰結束後選擇中止事業，專心於栽培4個女兒。

她曾與一名演員交往，在二戰前生下大女兒丹妮埃勒（Danielle），兩人之後分手。

芮妮之後嫁給演員莫里斯朵列（Maurice Dorleac），兩人育有3女。莫里斯於1979年過世。

她的二女兒弗朗索瓦（Francoise）在1942年出生，年僅25歲就過世。三女兒凱瑟琳出生於1943年，小女兒西爾維（Sylvie）出生於1946年。

現年77歲的凱瑟琳丹妮芙是法國最受喜愛的女演員之一，着名作品包括「秋水伊人」（The Umbrellas ofCherbourg）和「青樓怨婦」（Belle de Jour）。

© 2021 AFP