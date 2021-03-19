法國抗第3波疫情 巴黎等地區有限度封鎖

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（法新社巴黎18日電） 法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）今天宣布，為了對抗這波疫情，將對巴黎和其他幾個地區進行為期一個月的有限封鎖，但也堅稱這些措施不會像過去一樣嚴格。

卡斯特克斯表示，雖然這些地區中，非必要的商家將暫時歇業，也會限制民眾從事戶外活動，但學校將會維持開放，而民眾到戶外運動，最多可離家10公里。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年到目前為止不願實行全國性的封鎖，但卡斯特克斯表示，巴黎及其他地區的疫情，讓影響全國約1/3人口的區域性封鎖措施難以避免。

卡斯特克斯表示，這是由於「第3波」2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓確診人數增加，光在巴黎地區就有約1200人接受重症治療。

受新措施影響的地方，還包括法國北部里爾市（Lille）所在的上法蘭西大區（Hauts-de-France），以及濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）、濱海塞納省（Seine-Maritime）、北部的厄爾省（Eure）等地。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，巴黎地區加護病房的住院人數，比去年11月第2波疫情時的人數還多，而目前醫院的負荷已趨飽和。

© 2021 AFP