法國收到首批輝瑞疫苗 1將於老人看護中心先接種

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（法新社巴黎26日電） 根據法新社記者所見，法國首批美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，今天早上已運抵首都巴黎外的市轄醫院體系中央藥局。

法國在通報逾6萬2000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例後，預定明天開始對兩間老人看護中心的住民進行疫苗接種，其他歐盟（EU）國家也定於明天開始施打疫苗。

巴黎公立醫院集團（AP-HP）表示，一輛冷藏貨車已運送大約1萬9500劑疫苗，從比利時北部皮爾斯（Puurs）的輝瑞工廠載到巴黎。集團藥局負責人余艾（Franck Huet）稱此為這場疫情的「歷史性」時刻。

這批疫苗在巴黎重新包裝後，將運至巴黎郊區塞拉市（Sevran）一家醫院的長照單位，以及送至法國東部第戎（Dijon）一家老人看護中心。

歐盟當局21日核准輝瑞及BioNTech共同研發的疫苗，法國衛生當局則在24日批准這支疫苗。

在英國發現的新變種病毒株據信傳染力更強，法國昨天也通報首例。變種病毒株大肆傳播之際，各國極其希望開始疫苗接種工作。

但法國要等到明年初，才會對7000家老人看護中心的住民及工作人員展開大規模疫苗接種工作。

© 2020 AFP