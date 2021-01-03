法國政府提供拉卡戴爾集團159億貸款擔保紓困

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（法新社巴黎3日電） 根據法國政府今天刊登的公報，受Covid-19情衝擊的法國媒體出版暨機場車站零售商拉卡戴爾集團（Lagardere），已獲政府提供4億6500萬歐元（約新台幣159億元）貸款擔保紓困。

拉卡戴爾集團旗下事業包括出版商樺榭（Hachette）、機場和火車站連鎖書報攤零售商Relay、「巴黎競賽」（Paris Match）雜誌、歐洲第一電台（Europe 1）和若干其他媒體平台。

2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情導致機場和車站旅客遽減，拉卡戴爾2020年第三季營收因此萎縮達38%。其中旅遊零售業務營收繼上半年腰斬55%後，第三季又大跌66%至3億9300萬歐元。

拉卡戴爾獲得的這筆政府擔保紓困貸款共有12家銀行承貸，包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）、法國興業銀行（Societe Generale）和德國商業銀行（Commerzbank）。

拉卡戴爾的兩大股東威望迪集團（Vivendi）和避險基金公司安柏資本（Amber Capital）正嘗試推動董事會改組，兩方合計持有49%股份。拉卡戴爾執行長阿諾・拉卡戴爾（Arnaud Lagardere）至今擋住這兩大股東要求召開特別股東會的呼聲。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP