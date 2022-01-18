法國教長出國度假髮布防疫規定引發反彈

（法新社巴黎18日電） 法國教育部長布朗凱今天面臨要求他下台的聲浪，因為外界發現他宣布對學生實施嚴格的防疫篩檢規範時，人在西班牙的伊維薩島度假。

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布朗凱（Jean-Michel Blanquer）是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政壇盟友，他2日接受「巴黎人報」（Parisien）視訊訪問時，宣布這項嚴格的篩檢與隔離規定，當時距離假期結束後學校恢復上課僅剩數小時。

巴黎人報並未明說布朗凱是在西班牙渡假勝地伊維薩（Ibiza）宣布上述防疫措施。由於防疫措施一變再變惹怒學校教職員，導致老師們上周發動大規模罷工。

布朗凱宣布的嚴格防疫新制，迫使數以千計的班級停課，並造成學生與家長在藥房和檢驗所外大排長龍等待篩檢。

學校抨擊沒有足夠的代課老師取代染疫而缺席的教員，並且口罩與其他個人防疫用品也是捉襟見肘。

篩檢規定一再更改令情況更混亂，以致數以萬計的教師11日響應罷工。

新聞調查網站Mediapart於17日披露布朗凱的伊維薩島之旅，令老師更是怒不可遏，揚言本周及下周繼續罷工，並呼籲馬克宏開除布朗凱。

法國綠黨總統參選人雅朵（Yannick Jadot）在推特發文說：「這位部長沒有跟老師與家長共同為恢復上課做準備，而是去沙灘玩引發了公關政變。如此輕蔑及不負責任令人無法接受。」

在上周老師罷工後，布朗凱承諾提供學校教職員500萬個高等級FFP2防護口罩，並聘僱數以千計的代課老師與其他教職員，遞補因染疫或接觸染疫者而被迫隔離的教職員。

© 2022 AFP