法國暫不3度封鎖 禁歐盟以外旅客非必要入境

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（法新社巴黎29日電） 法國總理卡斯特克斯今天表示，將對所有來自非歐盟國家的旅客關閉邊界，除非有必要入境；另一方面，他並未如同外界普遍預期般地宣布實施第3次全國防疫封鎖。

這項入境禁令將自本月31日生效，以限制外來的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）新變種病毒在法國繼續傳播。

卡斯特克斯（Jean Castex）開完衛生防務會議之後表示，他暫不宣布實施新一波全國封鎖，至於稍後是否採取新限制措施，「將取決於未來幾天的情況」。

他表示，31日之後，只有在必要情況下，才能獲准往返非歐盟國家；而所有從歐盟國家抵法的旅客，都必須出具核酸檢測（PCR）陰性報告，但不包括跨國勞工。

這項規定原本只對海空運旅客實施，現在也將適用於陸運入境旅客。

為了減少新增病例，卡斯特克斯表示，大型購物中心將自31日起關閉，但販售食物的商場不在此限；此外，現行晚間6時開始的宵禁，也會加強執法。

他說：「（政府）會動員更多警員和憲兵稽查違反宵禁、暗中舉辦派對及餐廳違法營業等情事。」

儘管餐廳和酒吧必須關閉，但學校和商店依然開放，法國已比某些歐洲鄰國的限制寬鬆。

然而法國政府也了解，民眾日益厭倦封鎖措施，也對實施第3次封鎖的可能性感到驚慌。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示：「封鎖是合理考量…（但）我們也都知道，這會對各方面造成重大衝擊。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，法國迄今累計逾220萬起確診病例、超過7萬5000人病故。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）

© 2021 AFP