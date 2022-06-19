法國會第2輪選舉將進行 馬克宏陣營恐難獲過半席次

（法新社巴黎18日電） 法國中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）的聯盟，在即將展開的國會第2輪投票後，可望持續成為國會中的最大勢力，但恐難取得過半席次的優勢。

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投票作業19日上午8時展開，預料晚間8時就會有初步預測結果。

這場選舉對4月剛連任成功的馬克宏來說，具有決定性影響。44歲馬克宏的執政聯盟須拿下多數優勢，才有望推動他承諾的減稅、福利改革、提高退休年齡等政策。

民調公司的預測顯示，馬克宏的「同在聯盟」（Ensemble）可望成為下屆國民議會最大黨，但席次可能不到過半的289席。

新組成的左翼「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）則希望能創造驚奇。左翼不屈法國（LFI）70歲領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）在4月總統大選第一輪落敗後，迅速集結原本各據山頭、票源分散的社會黨（PS）、共產黨與生態-綠黨，組成NUPES，目標為取得國會下議院多數，阻撓馬克宏的各項法案。

梅蘭雄昨天在巴黎最後一場造勢活動中告訴記者，「選情十分激烈，現在就說誰的贏面比誰大是不妥的」。

極右派領導人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）同樣期盼她所屬的「國民聯盟」（National Rally, RN）這次投票能有所斬獲，結果會比上一次選舉的8席更上一層樓。

12日舉行首輪投票結果看到馬克宏的「同在聯盟」與梅蘭雄的NUPES幾乎不分軒輊，得票率都約略在26%。

通膨飆漲、新總理柏納（Elisabeth Borne）競選期間的表現乏善可陳、馬克宏惱人的性格，都被認為是「同在聯盟」首輪表現不佳的原因。

法國兩個月來接連選出總統、國民議會，選民早已投票疲勞，明天的投票率預計將破新低。

© 2022 AFP