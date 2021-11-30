法國查企業疑從新疆強迫勞動獲利 Zara擴店遭禁

（法新社波爾多29日電） 法國官員今天表示，由於當局正在調查時裝集團Inditex是否從中國新疆維吾爾人被迫勞動一事中獲利，集團旗下快時尚品牌颯拉（Zara）在法國一間店面欲擴大面積一事受阻。

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Zara的法國公司（Zara France）欲將南部城市波爾多（Bordeaux）市中心一間分店面積擴大一倍，但負責檢視該計畫的區域委員會11月9日表決反對。

法國當局正在調查西班牙企業Inditex是否透過中國供應商從維吾爾人強迫勞動中獲利，區域委員會成員援引這項調查，表決反對Zara擴大分店面積。

身為該委員會民選官員之一的賈尼艾（Alain Garnier）說：「這是我們做出的政治決定。」

賈尼艾強調：「我們想要藉由阻止對供應商管理不周的店鋪擴大面積，傳達強而有力的訊息。」

法國地方法官今年6月開始對人權團體的指控展開調查，人權團體指稱包括Zara母公司Inditex在內的4間時尚企業從維吾爾人強迫勞動中獲利。

消息人士告訴路透社，法國檢方的調查對象包括Inditex集團、日本快時尚品牌優衣庫的法國公司（Uniqlo France）、法國SMCP公司，及美國運動鞋品牌SKECHERS。

人權團體認為，至少有100萬名維吾爾人和其他穆斯林少數族群被關押在新疆的拘留營里，中國遭控在此強迫女性絕育，並施行強迫勞動。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

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