法國歷史老師斬首案 女學生認怕翹課被罵而說謊

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（法新社巴黎9日電） 法國歷史教師帕第（Samuel Paty）去年10月遭極端主義分子當街斬首。帕第家屬的委任律師今天對在社群媒體散播的謊言導致這起謀殺表示憤怒。

一名13歲的女學生向警方坦言說謊。她一開始告訴她的父親，歷史老師帕第在言論自由的專題課上展示先知穆罕默德的裸體照片，並要求穆斯林學生離開教室。

深感不滿的女學生父親隨即對帕第提出法律訴訟，並根據女兒的說法在社群媒體上傳2支影片要大家公審，還直接公布教師姓名和這所位於巴黎以西近郊孔弗朗（Conflans-Sainte-Honorine）的學校。

幾天後就發生這起斬首慘案，兇嫌是祖籍車臣的18 歲極端主義分子阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov），他隨即遭警方開槍擊斃。女學生父親也因涉及這起謀殺遭到起訴。

帕第家屬的委任律師今天對在社群媒體散播的謊言導致這起謀殺表示憤怒。

律師賀伊（Virginie Le Roy）今天告訴法國RTL電視台：「在調查之初，所有事情都指向她在說謊。」

賀伊表示自己很「懷疑」女學生回憶的事件版本。女學生說她認為自己是其他學生的發言人，這麼做也是為了讓她的父親印象深刻。

賀伊說：「什麼發言人？謊言和從未發生過的事件？這項解釋無法說服我，而且讓我非常憤怒，因為實情很嚴肅、是相當可悲的。」（譯者：陳怡君）

© 2021 AFP