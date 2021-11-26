法國漁民短暫封鎖加萊港 抗議英國遲發捕魚許可證

（法新社法國加萊26日電） 法國漁民今天採取行動擾亂橫跨英吉利海峽的交通，阻止渡輪抵達加萊港，抗議英國政府未履行脫歐協議，向法國漁民核發足夠捕魚許可證。

廣告 繼續瀏覽後續

有6艘漁船阻止渡輪抵達港口，此阻擋行動維持了一個半小時。在陸地上的漁民預期稍晚要擾亂欲進入英法海底隧道（Channel Tunnel）的貨運交通。

其中一艘漁船上掛着一面旗幟，寫着「我們要討回許可證」。

法國國家海洋漁業委員會（CNPMEM）區域負責人勒普雷特（Olivier Lepretre）表示，漁民採取此行動的用意為「施壓英國政府」，並揚言要對從英國進口的產品採取行動等。

位於西邊的聖馬洛（Saint-Malo）港口也發生類似抗議行動，不過早上因為天氣不佳致使船班取消，因此並無渡輪受到影響。

英國首相強生（Boris Johnson）發言人昨天表示，他對「抗議活動的威脅感到失望」。

英國脫歐後因為貿易受到擾亂，加上卡車司機人力短缺，引發嚴重供應問題，進而導致燃料短缺。

英國對法國港口依賴極高，尤其是新鮮食品進口，若延長封鎖港口可能會帶來慘重代價。

© 2021 AFP