法國發現歐洲最古老3D地圖 有4000年歷史

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（法新社法國布勒斯特8日電） 根據法國史前學會公報本周刊載的研究報告，出土於法國西部、距今4000年的青銅器時代石板畫，可能是歐洲最古老的3D 地圖。

考古學家帕耶（Yvan Pailler）等人撰寫的研究報告刊登在法國史前學會公報（Bulletin of the French Prehistoric Society）。這塊石板被稱為聖貝萊克石板（Saint-Belec Slab），長2.2公尺、寬1.5公尺、重1公噸，於1900年首次出土，由考古學家夏特利耶（Paul du Chatellier）在布列塔尼地區的史前墓地發現。

帕耶表示，這塊石板描繪法國西部黑山地區（Black Mountains）部分的地形，其歷史可以追溯到西元前約2150年至西元前1600年之間的青銅時代早期。

夏特利耶的收藏於1924年被國立考古學博物館（Musee Archeologie Nationale）收購後，直到2014年在博物館位於聖日耳曼昂萊（Saint-Germain-en-Laye）的城堡護城河下的地窖，再度發現這塊石板的下落。

來自波茅斯大學（Bournemouth University）等機構的研究人員認為石板上的雕刻代表奧德河（Odet River）和其附近的山谷，其他的線條描繪出河流覆蓋區域。

專家表示，對比實際地理位置，在河流附近約29公里的區域相似度高達8成。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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