法國確診病例攀 學童摘下口罩不到1個月又得戴上

（法新社巴黎8日電） 隨着法國COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）新增確診病例攀升，境內大部分地區學童才獲准摘下口罩不到一個月，今天又得再度戴上。

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法國101個省分當中有40個省不用戴口罩的小學，受到這項命令影響。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）明天將對全國發表關於疫情的演說。

根據現行法國政府防疫指引，當每10萬居民新增確診病例逾50起連續5天，小學學童就必須佩戴口罩。

法國將近75%民眾已接種疫苗，是歐洲高疫苗覆蓋率國家之一。

法國今年夏天推出健康通行證時，大家為了上餐廳、健身房和其他娛樂和運動場所，數百萬人爭相接種疫苗，如今施打速度開始減緩。

最新的政府命令規定61個省的學童必須戴口罩遮住口鼻。這些地區包括巴黎周遭地區，以及法國南部的馬賽市（Marseille）。

而在中等學校，無論染疫病例數為何，學生仍必須強制戴口罩。

法國總統馬克宏9日晚上將對全國發表演說，這將是自7月12日以來首次關於這場公衛危機的演說。

一般預料，馬克宏將討論目前正在進行的加強劑施打計畫，這項計畫針對65歲以上或有基礎疾患民眾。

© 2021 AFP