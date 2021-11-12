法國總統府女兵驚傳遭男同袍性侵 檢方調查中

（法新社巴黎12日電） 法國司法界消息人士今天告訴法新社，檢方已對7月發生在法國總統府的疑似性侵案展開調查。一名駐守艾里賽宮（Elysee Palace）的女士兵指稱遭到一名男同袍性侵。

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率先披露這起事件的法國「解放報」（Liberation）報導，當時法國總統府內舉辦一名將軍和2名人士的歡送會，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也出席，宴會結束後發生這樁性侵疑案。

消息人士表示，被控犯案的士兵7月12日遭到檢方問話後被列為「嫌疑證人」（temoin assiste），意味他雖尚未被正式起訴，但仍須接受進一步訊問。

根據「解放報」說法，被害人和男嫌皆駐守在總統府內專門處理政府敏感事務的辦公室，且大部分處理事務被列為機密或最高機密，因此這間辦公室受到高度戒備。

「解放報」還報導，這名年輕女兵是在總統府附近的警察局報案，遭到指控的嫌犯也已調離艾里賽宮。

法國總統府一名官員告訴法新社，「當局得知這些指控後，就立即採取措施」來支持受害者，「嫌犯也立即轉調到遠離艾里賽宮的地方」。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）

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