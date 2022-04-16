法國總統決選24日舉行 伊斯蘭頭巾成選戰交鋒點

（法新社巴黎15日電） 法國總統大選第二輪投票24日舉行，競選連任的總統馬克宏為爭取穆斯林選票，駁斥對手瑪琳．雷朋禁止女性在公共場所戴上伊斯蘭頭巾的主張。

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瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）設法要使4月24日總統決選爆出法國現代政治史上的最大冷門，那就是擊敗馬克宏（Emmanuel Macron）。

儘管民調顯示馬克宏的支持度領先，但也顯示，中間派馬克宏與極右派領袖瑪琳．雷朋目前遠比2017年總統決選時勢均力敵。

分析人士指出，瑪琳．雷朋聲勢上揚的一個原因在於，她為自己成功塑造出比較溫和的形象，並自稱是最有能力應對物價上漲等問題的候選人。

但反移民的瑪琳．雷朋還是有一項強硬的招牌訴求並未放棄，那就是她反對伊斯蘭頭巾。她曾宣稱，若她當選總統，在法國公共場所戴上這種頭巾的女性將被處以罰款。

馬克宏試圖利用瑪琳．雷朋的這種堅持指稱，她的政策主張與她父親尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）創立的強硬派政黨民族陣線（National Front）並無不同。

瑪琳．雷朋曾表示，在法國公共場合戴上伊斯蘭頭巾應列入違法，可由警方處以罰款，如同交通違規一般。

她今天接受法國BFM電視台（BFM TV）訪問時宣稱：「頭巾是伊斯蘭主義者強加之物。」

馬克宏12日在法國東部史特拉斯堡（Strasbourg）與選民互動寒暄時，曾詢問一位戴着面紗的女性，她是自願或不得不戴上頭巾。

這位女性說，「我是自願的，純粹是自願！」並自豪地宣稱，她是女性主義者。

馬克龍答稱，「這是對我所聽到廢話的最好回應」，明顯針對瑪琳．雷朋的政見。

© 2022 AFP