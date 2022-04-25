法國總統馬克宏順利連任 陣營低調未見狂歡慶祝

（法新社巴黎24日電） 法國總統馬克宏在大選第2輪決選擊敗老對手瑪琳．雷朋成功連任，但氣氛顯得剋制，他在艾菲爾鐵塔下簡短髮表勝選演說，大多數支持者都感到如釋重負，而非瘋狂地大肆慶祝。

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籠罩在烏克蘭戰爭和極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）得票率創歷史高峰等陰影下，似乎很少人有心情狂歡，慶祝馬克宏（Emmanuel Macron）成功連任。

巴黎入夜後人群漸散，25歲的巴凡（Pauline Pavan）說：「我想他也知道，這並非絕大多數選民力挺他擔任總統，反而有點像是沒其他選擇。」

馬克宏在貝多芬（Beethoven）創作的歐盟盟歌「歡樂頌」（Ode to Joy）伴奏下，緩緩步上艾菲爾鐵塔前的公園講台。

馬克宏的簡短演說低調謙遜，他也承認有許多法國選民並未把票投給他，而是投給他的競選對手雷朋。

一些帶着大聲公的支持者高喊「馬克宏，總統！」試圖炒熱現場氣氛。

20歲的學生伯維（Luca Bouvais）說：「這次氣氛較2017年來得嚴肅。」 他指的是5年前馬克宏陣營初次贏得總統大選的場景。

他還說：「我感覺民眾都很克制。」「就個人而言，我預測雙方得票結果更接近，甚至她（雷朋）可能勝選，所以我鬆了一口氣。」

雷朋第3度競選總統失利後，大多數法國人將soulagement（意指鬆了口氣）一詞掛在嘴邊，然而她這次得票率達到歷來最高的42%。

60歲的銀行員工波瓦薩（Jackie Boissard）：「我感覺輕鬆，因為我之前非常擔心。」「他現在必須考慮到每一個人，因為這個國家充滿太多的仇恨。」

許多在場民眾表示，他們今天把票投給馬克宏，但在2周前的第一輪選舉中，他們支持的是極左的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）或綠黨（Green）候選人賈多（Yannick Jadot）。

他們承認，中間派的馬克宏在選戰後期，不斷嘗試向左派及關切環境變遷的選民靠攏。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

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