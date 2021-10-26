法國西班牙提議聯合採購天然氣 歐盟11國反對

（法新社盧森堡26日電） 歐盟能源部長今天在盧森堡召開緊急會議，商討如何應變節節攀升的天然氣價格，但包含德國在內的11國，反對法國與西班牙提出的改革市場方案。

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歐盟高峰會上周因相同議題召開，並敲定這場盧森堡會議，而下周將於英國召開「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）。

全球經濟因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施長期陷入停滯，許多國家的經濟正準備復蘇，卻又因為能源價格上漲蒙上陰影。

歐洲的天然氣與原油高度仰賴進口，由於作為基準的天然氣現貨價格飆升，躉售能源價格巨幅上漲。

歐洲聯盟執委會面對能源價格飆漲挑戰，研擬讓各成員國有可應對的「工具箱」政策，包括建議調降能源增值稅和消費稅，對低收入戶及小型企業提供財政補助等。

不過，西班牙在會議上勸說其他成員國支持提案，希望以歐盟在採購疫苗時的相同作法，由歐盟各國聯合採購天然氣。

法國對西班牙的提案表示支持，希望歐洲重組能源市場，藉此縮減天然氣在設定價格上的重要性，也符合法國國內能源組合。法國有超過7成能源仰賴核能。

不過，包括奧地利、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭和荷蘭等9國在今天會議前發表聯合聲明，反對歐盟市場根本性變動。

他們表示，天然氣與電力的內部市場在過去數十年共同逐漸形成，有競爭力的市場才能帶來創新、安全供應鏈，也是促進歐盟轉變，邁向低碳排未來的關鍵因素。

簽署國之一的盧森堡表示，瑞典和比利時也在聲明上簽名，使得反對聯合採購提案的國家來到11個。

© 2021 AFP