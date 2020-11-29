法國警方施暴攝影記者　無國界記者組織抗議

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（法新社巴黎29日電） 巴黎近5萬人上街抗議，要求撤回「整體安全法」草案，保障資訊自由並避免警察暴力。無國界記者組織譴責法國警方在抗議過程對一名獲獎敘利亞攝影記者施加「不可接受的」傷害。

Polka雜誌及法新社的特約攝影記者阿爾哈比（Ameer Alhalbi），28日採訪反對警察暴力和法國政府將立法限制散播警察影像的示威活動。

在推特上一張廣為分享的照片上，阿爾哈比臉部似乎出現瘀傷，頭上大部分都包着繃帶。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）推文表示，24歲的阿爾哈比在巴黎巴士底廣場（Place de la Bastille ）被「警棍」打傷，他譴責這種暴力行徑。

他在另一則推文中說：「阿爾哈比從敘利亞來到法國避難，就像其他幾名敘利亞記者一樣。法國這塊人權之地不應威脅他們，而應保護他們。」

德洛瓦也提及，阿爾哈比已被明確認定為記者。

阿爾哈比曾贏得幾個國際獎項，包括2017年世界新聞攝影獎「現場新聞」類第二名，主要是因為他為法新社報導家鄉阿勒坡（Aleppo）的衝突。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP