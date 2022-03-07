法國送碘片到烏克蘭 馬克宏嚴正關切核電廠安全

（法新社巴黎6日電） 法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天表示，法國將為烏克蘭運送醫藥援助物資，包括有助保護人體免受暴露輻射影響的碘片。

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勒德里安回答有關運送碘片相關問題時告訴法國第2電視台（France 2 television）：「是的，我們已經運送了各種的醫藥產品。」

法國駐烏克蘭大使德龐森（Etienne de Poncins）今天稍早對BFM電視台（BFM TV）說，將會在未來幾天內將250萬劑碘片運送到烏克蘭。

勒德里安表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晨已與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）聯繫，提出核安全相關議題。

俄國4日攻擊札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠後，馬克宏對羅馬尼亞多處核址安全表達「嚴正關切」。

馬克宏告訴媒體，蒲亭已表示準備尊重國際原子能總署（IAEA）有關保護核能電廠的規範，也同意與國際原子能總署展開會談。

勒德里安說，馬克宏與國際原子能總署的看法是，俄羅斯必須接受烏克蘭擁有境內核電廠主權，因為這不只攸關烏克蘭的安全問題，也攸關整個歐洲的安全問題。

國際原子能總署主管明天將在維也納舉行季度會議，署長葛羅西（Rafael Grossi）預計今天下午召開記者會。（譯者：紀錦玲）

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