法國逾7成教師罷工抗議放寬防疫 半數小學恐關閉

（法新社巴黎13日電） 法國政府近日放寬有關學童的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，多達3/4教師罷工反對，法國今天恐有半數小學關閉。

廣告 繼續瀏覽後續

法國最大的小學教師工會Snuipp-FSU本月11日透過聲明宣布罷工，聲稱這次行動「體現各所學校愈來愈深的絕望」。

工會抱怨，教師們無法恰當地授課，也未獲得免於染疫的足夠保護，且經常要看新聞才知道衛生措施變更，而不是由上級機關告知。

法國政府致力在疫情期間維持學校照常開放以減緩家長的壓力，並為此感到自豪。在法國準備於4月舉行總統大選投票之際，這次罷工對政府來說相當尷尬。

Snuipp-FSU表示，由於許多學童請病假，遠距學習和親自到校上課又難以並行，如今「開放的已經不是學校，而是某種『日托』」。

想在今年大選挑戰總統馬克宏（Emmanuel Macron）的競爭者們也緊抓着罷工議題做文章。

保守派參選人波克瑞斯（Valerie Pecresse）接受法國第2電視台（France 2）訪問時說：「我感受到學校社群、尤其是家長的巨大痛苦。」

近來法國各地民眾在藥房外大排長龍等着為班上出現確診病例的家中學童篩檢，總理卡斯特克斯（Jean Castex）10日晚間宣布放寬規定，允許家長利用家庭快篩試劑為孩子篩檢。

政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）昨天在內閣會議後告訴媒體，「我們傾聽了民意並做出改變」，同時承認家長和教師都感到「厭倦」。

教師們對教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）深感不滿，如今指揮權從教育部上移到政府核心，似乎意在補救。

布朗凱並未放棄強硬態度，他11日在電視訪談中說「大家不能因為反對病毒而罷工」。但他因應學校疫情的方式導致11個工會參與了今天的罷工行動，是工會少有的團結一致，可能促成數十年來規模最大的一次罷工。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）

© 2022 AFP