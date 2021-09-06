法國道達爾豪擲逾7500億 投資伊拉克能源生產

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（法新社巴格達5日電） 法國石油巨擘道達爾能源（TotalEnergies）今天簽署270億美元（約新台幣7537億元）合約，將投資伊拉克生產石油與天然氣及發展太陽能；伊拉克正面臨嚴重能源危機。

伊拉克石油部長伊斯梅爾（Ihsan Ismail）與道達爾能源執行長普揚（Patrick Pouyanne）今天在巴格達（Baghdad）舉行簽約儀式；這項交易被視為伊拉克減低對化石燃料依賴的一環。

普揚數度出差伊拉克，歷經數月協商才簽訂這項合約。至於合約為期多久、總額多少，道達爾能源並未向法新社直接證實。

但多名官員表示，道達爾能源計畫初期投資100億美元進行基礎建設，第2輪再投資170億美元。

伊斯梅爾說，這是西方企業在伊拉克最大規模的投資，而執行這些計畫正是我們當前面臨的挑戰。

富藏石油與天然氣的伊拉克雖名列石油輸出國家組織（OPEC）第2大生產國，目前卻飽受嚴重能源危機與長期停電所苦，引發社會不滿。

官員辯稱這是缺乏投資及能源管線老舊所致，並指油價下跌，導致無多餘資金汰舊換新；石油工業是伊拉克經濟支柱，占國家財政收入9成以上。 （譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP