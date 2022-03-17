法國防疫規範鬆綁 喬科維奇沒打疫苗仍可戰法網

（法新社巴黎16日電） 在法國防疫措施陸續取消後，法網主辦方表示，今年的法國網球公開賽，包括塞爾維亞名將喬科維奇等未施打疫苗的球員，皆可「依現狀」自由參賽。

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下周將重登世界球王寶座的喬科維奇（Novak Djokovic）因未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而與澳洲政府大打法律戰，敗訴後簽證被取消，最終無緣參加澳洲網球公開賽。

在那之後，堅持不打疫苗的喬科維奇能否參加法網就被打上問號，但法國本周開始取消需出示疫苗通行證和其他防疫規範後，法網賽事總監茉莉絲摩（Amelie Mauresmo）表示，喬科維奇可以參加法網。

她在記者會中說：「就目前情況而言，沒什麼能阻擋喬科維奇參加法網，我們的目標是儘可能讓最好的球員都進到參賽名單中。」

生涯拿過20座大滿貫冠軍的喬科維奇因明確表達拒打疫苗的立場，被迫缺席正在美國進行的印地安泉（Indian Wells）網賽。

喬科維奇今年無法參加澳網，也沒有機會拿下創紀錄的生涯第21座大滿貫冠軍，但他的競爭對手納達爾（Rafael Nadal）在澳網稱王後，寫下21冠的歷史新頁。

法國網球協會（FFT）今天也說，俄羅斯及白俄羅斯球員都可參賽，但須以中立身分參加，這與世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（ATP）巡迴賽以及大滿貫（Grand Slam）賽事先前宣布的作法一致。

© 2022 AFP