法國電影美化抽菸 抗癌團體抨擊

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎26日電） 風靡一時的法國新浪潮電影，曾讓抽菸看來有性感魅力；但半個世紀多過去，法國電影卻仍對香菸着迷。今天發布的一份調查顯示，當前法國製作的電影幾乎全都含有香菸內容。

根據民調機構易普索（Ipsos）替法國抗癌聯盟（French League Against Cancer）所做的調查，在檢視的150部電影當中，平均每部片出現香菸的內容合計達2.6分鐘，相當於6支廣告片的曝光度。

法國抗癌聯盟表示：「香菸在法國電影里幾乎無所不在。從2015到2019年，90.7%的法國電影至少有一個場景、一件物品或一句台詞與香菸有關。」包括劇中角色抽菸、出現煙灰缸或香菸畫面，或角色提到抽菸。

法國抗癌聯盟更指出，法國雖已在10多年前開始全面室內禁菸，但法國電影卻比以往更常出現人們在公共場所吞雲吐霧的畫面。

調查發現，法國電影里的吸菸畫面，有20%多出現在辦公室或其他工作場所，幾乎和出現在咖啡館、餐廳或夜店一樣頻繁。

此外，調查訪問法國年輕人的看法。其中近60%的人認為，這類電影畫面會激發他們吸菸的慾望；也有接近相同比例的年輕人相信，菸草商涉及置入性行銷。

法國抗癌聯盟理事長卡恩（Axel Kahn）在聲明中表示：「我們強力譴責過去15年法國電影將吸菸美化。」他並指責「鎖定年輕人的宣傳方式既積極又狡猾」。

這份研究報告選在5月31日世界無菸日（World NoTobacco Day）前公布。而法國國家公共衛生署（SantePublic）今天也發布，法國多年來吸菸人口減少趨勢去年中止，歸咎於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成「社會危機環境」，使得較低收入人口吸菸者比2019年增加，且嘗試戒菸者減少。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP