法國願協助擺脫對俄依賴 印度仍沒譴責俄國

（法新社巴黎4日電） 印度與法國今天同聲呼籲「立即終止烏克蘭境內的敵對狀態」，法國並表示願協助印度擺脫對俄羅斯武器與能源的依賴，不過印度總理莫迪依然沒譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

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法新社報導，大量軍事裝備都來自俄羅斯的印度，長久以來外交政策在西方國家與俄國間都是如履薄冰。印度在俄國入侵烏克蘭一事不願譴責莫斯科，也沒在聯合國相關投票時不利俄國。

莫迪（Narendra Modi）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在巴黎會談及工作晚宴，事後發表聯合聲明：「法國與印度對烏克蘭當地持續的衝突與人道危機高度關切。」

「兩國對烏克蘭境內有平民遭殺害一事表達明確譴責，也呼籲雙方立即停止敵對狀態，一起促進對話和外交，讓百姓所受的苦難能馬上停止。」

不過，只有法方譴責「俄軍非法且毫無理由入侵烏克蘭」。

法印雙方還表示，會採取協作與多邊方式應對俄烏衝突恐加劇的全球糧食危機；烏克蘭為世界主要的小麥生產國之一。

在兩人會談前，法國總統辦公室說馬克宏會對莫迪強調「戰爭對國際秩序造成的後果，不隻影響歐盟，也包括亞洲」。

官員們也提到，法方希望協助印度擺脫對俄羅斯武器與能源的依賴，多元化供應源，「目的不是要讓印度走投無路，而是提供解決方案」。（譯者：紀錦玲）

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