法國鬆綁防疫限制 咖啡餐點可內用

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（法新社9日電） 隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情緩解，民眾接種疫苗增加，法國進一步鬆綁防疫限制措施，將宵禁時間延後，數月來民眾今天首次可以內用咖啡和餐點，進健身房裡運動。

對於來自歐洲聯盟（EU）國家旅客的防疫相關規定也鬆綁，藝文場所則將隨着法國夏季月份階段性開放措施逐步放寬限制。

對於某些人來說，能夠重新享受生活中的小確幸，令人開心。

任職運輸業的莫拉韋（Hammou Mraoui）在巴黎近郊默東（Meudon）酒吧內喝着咖啡說：「內用咖啡是種享受。正常生活也慢慢回來了。」

酒吧老闆葛德（Christophe Guedes）說：「聽到客人說『咖啡內用，謝謝』，突然有種奇怪的感覺，但也令人如釋重負。」

法國今天也將夜間宵禁開始時間，由之前的9時延後至11時，一切若依計畫順利進行，宵禁將在6月30日完全解除。

宵禁時間延後，觀眾也可入場享受法國網球公開賽夜間賽事的觀賽樂趣，而不用像之前一樣9點一到就得被請出去。

咖啡館和餐廳最多可以6人一桌，健身房也可以重新開放。

健身愛好者很開心終於可以去運動。早上8點就到位於巴黎市中心健身房報到的默斯寇索（Stephanie Moscoso）開心地說：「我超級有動力，今天早上按掉鬧鐘，時間還很早，旭日東升，我對自己說，這是新生活的開始。」

© 2021 AFP