法國：制裁措施正造成俄羅斯經濟崩潰

（法新社巴黎1日電） 法國財政部長勒麥爾今天表示，西方國家為懲罰莫斯科侵略烏克蘭所祭出的制裁，將使得俄羅斯經濟崩潰。法國、歐洲聯盟（EU）和其他國家昨天才宣布將會對俄羅斯實施新一波制裁。

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勒麥爾（Bruno Le Maire）接受法國新聞台（France Info）訪問時表示：「我們將造成俄羅斯經濟崩潰。經濟和金融的權力平衡完全有利於歐盟，歐盟正在找回自身經濟力量。我們正對俄羅斯展開全面經濟和金融戰。」

歐盟昨天將親克里姆林宮的俄羅斯商業寡頭和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人加入制裁黑名單，其中較知名人士包括蒲亭親密盟友、石油業巨擘國營俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin），以及輸油管大企業俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）總裁托卡瑞夫（Nikolay Tokarev）。

另有3位名列富比世（Forbes）俄羅斯10大富豪排行榜的商人被加入制裁名單，分別是金屬大王摩達雪夫（Alexei Mordashov）、大亨尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）和蒲亭友人季姆琴科（Gennady Timchenko）。

勒麥爾指出，遭到制裁凍結的俄羅斯資產總額「將近1兆美元（約新台幣28兆元）」，且俄國中央銀行昨天將基準利率調高至20%後，「企業只能以高利息借貸」。

勒麥爾承認，俄羅斯百姓也會受到制裁衝擊影響，「但我們別無其他方法」。

勒麥爾還說，他將在未來幾天和法國2家能源業巨擘道達爾能源（TotalEnergies）與Engie商談，就它們在俄羅斯參與的能源計畫做出決定。他表示，現在與親近蒲亭人士有任何合作，都構成「原則問題」。

歐洲其他能源業巨擘殼牌（Shell）和英國石油（BP）已表示將退出俄羅斯，引發Engie股價今天在巴黎股市早盤應聲重挫5%。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

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