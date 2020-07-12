Coronavirus-疫情影響法國人員外派

如果說外派工作依然是一種引人入勝的職業經驗，企業未來可能將會減少予以使用。這是為外派人員及他們家屬服務的法國業界的一種預測。

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本台RFI法廣記者KUMOR Agnieszka在周日（2020年7月12日）刊出的一篇採訪報道中介紹說：有兩百萬法國人在法蘭西境外生活和工作，其他人可能也在考慮着，但出於對疫情後果的擔心，企業相關部門負責人認為，管理層今後的角色將被簡化。比如，將不再把一整家人派往俄羅斯，而是要求合作者在其原籍國工作。外派的方式將發生演變，以適應企業的需求。這可能會即刻帶來否面影響，但企業應該找得到其它革新的解決辦法。

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法蘭西依然吸引外國投資人

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相反，法國本土依然受到青睞。大量外國企業想派遣人員前來。業界的一名高管Lionel GROTTO(Agence Choose Paris Région)在接受RFI法廣記者採訪時表示，在接洽了巴黎大區里500家以外國資本為主的企業後顯示，其中65%預測，他們的業務在2020年下半年將會發展，尤其是在廣義上的數字領域，軟件 ˎ 服務 ˎ 基礎設施 ˎ 電信和衛生，綠色交通，還有對環境影響較小的發展模式。人們也考慮到，一邊，部分企業所遭遇的危機將可能延續至暑期結束開學以後，而另一些則是處於正能量勢態之中。 ”

本台RFI法廣指出，法國的挑戰是要保持其作為外國投資者在歐洲的首選之地。

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