Covid-19疫情影響法國度假人的行為

已進入2020年暑期的法蘭西，本周末迎來首批外出度假的人潮。法國交通部門的統計數字顯示，周六午時出現了近千公里，不同以往的堵車長龍。道路安全部門指出，這一堵車原因，除7號高速公路上發生的一起車禍以外，Covid-19病毒所引發的衛生危機也是起因之一。法國本土的度假民眾捨棄公共運輸系統。

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法國道路安全預防協會的一份報告分析認為，2020年夏季，80%的法國人優先選擇小轎車 ˎ 摩托車 ˎ 野營車甚至單車等個人交通手段。就此，法國道路安全預防協會的負責人Anne Lavaud在接受本台法廣記者Laura MARTEL採訪時，擔憂這一現象所造成的道路流量增加，尤其是在鄉間小路。

“傳統上，外出度假主要是走高速公路，然而，法國民眾現在說優先選擇二級公路。他們表示，這是喜愛探索路途上的美景。尤其是有多達84%的人表示，感覺在二級公路上更有衛生安全。這肯定是他們的想象，高速公路在度假期間人潮擁擠，在服務區停留不安全。讓人感到不安的是，在二級公路上，給駕車人休息的地方更少。危險的是，人們會因此而不做必須的休息，一口氣開完全程。這實在太危險。我們也擔心，二級公路實際上就道路安全而言，絕對不是更可靠的交通網絡。高速公路大約佔運輸總量的26%，占車禍死亡總人數的8%。而二級公路上則佔了死亡總人數的62%，而車流量則不到50%。”

以上是法國道路安全預防協會負責人Anne Lavaud談Covid-19疫情影響法國度假民眾外出行為所具有的潛在危險。

其它 / 聯合國2020年全球野生物種犯罪報告