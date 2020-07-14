病毒威脅大 馬克龍閱兵減縮 護士環衛走陣

法國今天簡約慶祝國慶。總統馬克龍只在巴黎協和廣場完成傳統的閱兵式。除了觀禮主席台人數減少，更取消香榭麗舍大道三軍陣勢。法國擔心新冠肺炎病毒第二次襲擊潮湧，國慶節人潮聚集，必須避免變成病毒感染源。今天晚上國慶焰火，凱旋門下人潮聚集也被呼籲放棄。

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法國總統馬克龍今天舉行上任以來第3次國慶儀式，也是第5共和最為簡略的國慶節慶祝。新冠病毒改變了法國的局勢面貌，馬克龍被迫減縮國慶日程內容。病毒威脅佔據了國慶議題。在馬克龍邀請的觀禮賓客中，全國醫療系統的醫生護士等醫療工作者佔據了一半比例。

馬克龍取消了重兵閱兵內容，坦克，裝甲車，大型兵車以及武器炫耀都被取消走香榭麗舍大道的傳統節目。往常5千人左右的閱兵，今年減為兩千人左右，而且只在協和廣場周圍完成閱兵。天上的飛機噴三色檢閱，也減少了數量。

馬克龍仍然堅持午後接受電視台多名記者專訪直播的傳統，但新聞界採訪咭問的聚焦將圍繞病毒以及病毒帶來的摧殘應對。

至此，法國疫情並沒有結束。儘管確診感染者大規模衝擊醫院系統的戰役已經被控制，但每天仍然有數十人被感染去醫院醫治。即使在疫情嚴控成功的馬賽，新近傳有50日確診就醫，也讓當局不敢掉以輕心。

國慶節口罩繼續是敏感話題。馬克龍今天戴不戴口罩，三軍走陣戴不戴口罩，觀禮台上嘉賓戴不戴口罩，街邊觀禮民眾要不要戴口罩，也是關注焦點。法國醫生上個星期五數十人聯名寫信，公開要求民眾繼續戴口罩，在全國引發議論。而新政府只是在星期天才回應，卻指要仔細研究，引來連續3天的批評。

輿論批評口罩仍然是法國政府的難堪話題。儘管法國人不習慣戴口罩，但是當口罩缺貨，顯示法國防疫巨大戰略失責之際，法國政府則以戴口罩用處不大搪塞。而現在，法國人經歷了3個月的禁足被解禁後後尋求自由空氣，當局又因為擔心傷及法國人，避免聽到怒吼不要不自由而不敢堅持讓法國人戴口罩。

根據法國醫護界指出，至此仍然沒有特效藥物，沒有疫苗的情況下，堅守距離與口罩以及常消毒洗手的基本要素，卻是有效的防疫措施。